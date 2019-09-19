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دار الإفتاء: حب الوطن أمر فطرى والمرء يشعر بوجود علاقة تربط بينه وبين أرضه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:30 م
دار الإفتاء: حب الوطن أمر فطرى والمرء يشعر بوجود علاقة تربط بينه وبين أرضه دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على أهمية حب الوطن والانتماء إليه ، مؤكدة أن حب الوطن أمرًا فطريًا؛ حيث يشعر المرء بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي نشأ ونما في حضنها".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان "نعمة الوطن"، قالت فيه: "إن نعمة الوطن من أكبر النعم على الإنسان بعد نعمة الإيمان فالوطن حصن الدين ووعاؤه ومكان ولادة الإنسان ونشأته وملاذه الآمن ومحل عيشه وحفظ كرامته وصيانة عرضه وسلامة جسده".

وأضافت دار الإفتاء، خلال الفيديو: "الوطن يمثل للإنسان كل معنى جميل وقدر من الله سبحانه على مصر بأن جعلها بلدا آمنا طيبا فقال فى كتابه الكريم "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، وقوات مصر كانت على مدار تاريخها قوة للأمة الإسلامية والعربية وخدمة للرسالة السماوية وبمصر الأزهر الشريف حصن الشريعة ومعقل العلم ومصنع العلماء.. والمحافظة على كيان الوطن ليست مهمة قاصرة على الحكام وإنما هى واجبة على كل فرد من أفراد الشعب تنفيذا لأوامر الدين وتحقيقا لفريضة الانتماء الوطنى واستجابة لمشاعر الصدق والوفاء والولاء للأوطان فلا يتهاون الإنسان بأى عمل مهما كان بسيطا طالما أنه يصب فى خدمة الوطن وتحقيق مصلحته، كلنا يدا واحدة وطريق واحد ورؤية مشتركة فى سبيل وطننا .. حفظ الله مصرنا الغالية".


دار الافتاء

حب الوطن

الافتاء

الانتماء للوطن

المحافظة على الوطن

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