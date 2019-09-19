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خلاف زوجى.. خيط النيابة لكشف جريمة عامل قتل شقيقة زوجته وابنها فى الجيزة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
خلاف زوجى.. خيط النيابة لكشف جريمة عامل قتل شقيقة زوجته وابنها فى الجيزة ارشيفية
كتب سليم على

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جريمة بشعة شهدتها منطقة الجيزة، حيث تعدى صاحب كشك بسلاح أبيض "سكين" على شقيقة زوجته البالغة من العمر 38 سنة، وابنها ابن الـ21 عاما، ووجه لهم طعنات نافذة بمختلف انحاء جسدهم وفر هاربا.

على الفور انتقل رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة لمكان الواقعة بصحبة فريق من النيابة لنظر جثث المجنى عليهما ومعاينة موقع الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثث وأعداد تقرير وافى عنها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما أمرت بسرعة ضبط الجانى.

استدعت النيابة أقارب المجنى عليهما لسؤالهم حول الواقعة، الذين أكدوا على نشوب خلافات زوجية بين المتهم وشقيقة المجنى عليها اضطرت على إثرها الانتقال إلى العيش مع شقيقتها وابنها المجنى عليهما وترك منزل الزوجية، وخلال تلك الفترة، حررت توكيلًا لشقيقتها، تستطيع بموجبه بيع الكشك لصالحها، لكون الكشك مرخصًا باسم الزوجة.

وأضاف المتهم أنه أثناء وجوده بالكشك، فوجئ بشقيقة زوجته وابنها، يحاولون إجباره على ترك العمل بالكشك، وتشاجر المجنى عليه معه، مما دفعه للاعتداء عليهما بسلاح أبيض، وفر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجح رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف أنه بسبب خلافات أسرية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.


جريمة قتل

خلافات اسرية

قتل شقيقة زوجته فى الجيزة

مديرية أمن الجيزة

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