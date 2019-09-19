خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان

كتب محمد جمال

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى جدة، مساء اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأدان دولة رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبى على معملى أرامكو فى بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة فى مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.



وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامى، الذى يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، ومعالى وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالى مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.



الملك سلمان وعمران خان



كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء على إعجاز، وعدد من المسؤولين.