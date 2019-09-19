حملة مكبرة لإزالة التعديات وتطهير بحيرة المنزلة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظات"الدقهلية، ودمياط، و بورسعيد "من تواجدها الأمنى بنطاق بحيرة المنزلة بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

ونجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط قضية لنش بمحرك خارجى "بدون ترخيص"، و600 متر غزل تحاويط مخالف، وإزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائى ببحيرة المنزلة بمساحة 2 فدان، وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 650 متر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 85 متر غزل شرك طير مخالف، و40 متر غزل تحاويط مخالف، و 55 وحدة غرائز خشبية ، وفى مديرية أمن بور سعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 95 ألف متر.