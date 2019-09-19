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حملة لإزالة الإشغالات وفحص تراخيص الأكشاك بالعريش

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:46 ص
حملة لإزالة الإشغالات وفحص تراخيص الأكشاك بالعريش رئاسة مركز مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش، فى بيان له، إصدار رئيس مدينة العريش العميد ماجد محمد أحمد، قرارا بتكليف الإدارة الهندسية قسم الإشغالات بعمل حملة مكبرة لفحص تراخيص الأكشاك والإشغالات على مدينة العريش واتخاذ كل الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.

كما أعلن مجلس مدينة العريش حل مشكلة أهالى جسر الوادى الغربى الخاصة بالصرف الصحى بالموقف الجديد، وإنهاء الأعمال وعودة الموقف إلى طبيعته،  واستكمال أعمال غرف تصريف الأمطار بمعرفة المقاول.

كما تمت مراجعة رؤساء الأحياء شركات الحفر وإعادة الشىء لأصله بعد الحفر وإبلاغ الإدارة الهندسية لعمل محاضر وغرامات على شركات المقاولات غير المنفذة.

وواصل قسم الحدائق بمجلس مدينة العريش تنفيذ أعمال تجهيز للأشجار فى بعض المدارس وكذا محيط إدارة تحسين البيئة ووسط المدينة وأمام جامعة سيناء ومحيط مسجد الغفار بالمساعيد، وحديقة الخلفاء الراشدين حتى مكتب السياحة على ساحل البحر وحى ال ايوب وتابع الأعمال المهندس محمود كامل البيك مدير الإدارة.

وأوضح البيان أنه سبق تنفيذ والانتهاء من تركيب كشافات ليد جديدة على مدخل العريش الغربى تحت إدارة قسم الإنارة، ورفع كفاءة الطريق ورفع الرمال من على جانبى الطريق، وتهذيب النخيل والأشجار فى إطار الاهتمام بخدمات التجميل على مدخل مدينة العريش الغربى، وتطوير ميدان القاهرة وسط المدينة  ورسم مخطط للبدء فى تطوير ميدان الساعة أحد أهم ميادين مدينة العريش.

ومن المقرر أن تواصل أعمال النظافة والتجميل داخل مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


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العريش

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