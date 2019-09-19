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حزب الوفد بالفيوم: علاقة شعب وجيش مصر رباط مقدس لا يمكن لأحد النيل منه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:47 م
حزب الوفد بالفيوم: علاقة شعب وجيش مصر رباط مقدس لا يمكن لأحد النيل منه حزب الوفد
الفيوم رباب الجالى

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أكد حزب الوفد بالفيوم، برئاسة عبد العظيم الباسل، ثقته الكاملة فى القيادة السياسية الوطنية للبلاد والمتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقود البلاد فى مرحلة صعبة تمر بها المنطقة بأكملها، وتتعرض مصر فيها على وجه الخصوص لمؤامرة كبيرة تشارك فيها قوى عالمية وإقليمية .

وقال الحزب فى بيانه، إننا ونحن ندرك إبعاد تلك المؤامرة ونعرف أهداف مدبريها ومن يقف خلفها فإننا نؤكد على دعمنا غير المحدود لقائد مصر الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمنا وثقتنا فى الجيش المصرى العظيم الذى كان وسوف يبقى دوما حائط الصد القوى الذى تنهزم أمامه قوى الشر والعدوان، ولذلك فهو يبدو دائما هدفا لمؤامراتهم الدنيئة، لقد جربوا على مدار سنوات مضت الوقوف أمامه فى ميادين الشرف فخسروا، وحاولوا باستخدام قوى الظلام من خلال إرهاب جبان ففشلوا أمام بسالة وتضحيات أبناء مصر العظام، فلم يعد أمامهم غير محاولات مشبوهة لزعزعة الثقة فيه من خلال بث سموم الأكاذيب والادعاءات الباطلة، وهم لا يعلمون أن العلاقة بين شعب مصر وجيش مصر هى رباط مقدس لا يمكن لأحد أبدا أن ينال منه، عاشت مصر وعاش نضال شعبها وعاش جيشها البطل فى كل وقت وحين.

 

 


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