حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالمرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.