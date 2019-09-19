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حبس مستريح قليوب استولى على 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى الأدوية 4 أيام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 م
حبس مستريح قليوب استولى على 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى الأدوية 4 أيام حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر أحمد الأمبابى، رئيس نيابة قليوب، حبس مستريح 4 أيام على ذمة التحقيقات لإستيلائه على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية.
 
كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد محمود .ا.ع مندوب مبيعات بشركة ادوية الى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الادوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.
 
تشكل فريق بحث إشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، للتحرى حول الواقعة ومدى صحتها
وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الادوية الكبرى واوهم ضحاياه من الاطباء اصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تأسيس شركة مساهمة فى تجارة الأدوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد أسابيع بمحافظة القاهرة.
 
وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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