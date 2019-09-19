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حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 19/9/2019 فى مصر والدول العربية طقس أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد  طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-6 مئوية. 
ويكون الطقس حاراً نسبياً الى حاراً بوجه عام.

وتهب رياح شمالية غربية خفيفة السرعة في مختلف مناطق المملكة. 
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلا بوجه عام ، بينما يكون لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة.  وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الجرارة بحيث يبقى الطقس حاراً بوجه عام في مختلف المناطق الفلسطينية خصوصاً في المناطق المنخفضة والغورية. مع ساعات المساء يطرأ إنحفاض آخر ويصبح الجو معتدلاً نسبياً . الرياح تكون شمالية غربية وتصبح مع ساعات الليل شمالية الى شمالية شرقية .

 

 
 
 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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