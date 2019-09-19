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جامعة المنوفية تشارك فى كرنفال الدراجات بشعار "دراجة لكل طالب".. الأحد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:16 م
جامعة المنوفية تشارك فى كرنفال الدراجات بشعار "دراجة لكل طالب".. الأحد جامعة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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تنظم الجامعات المصرية كرنفال الدراجات تحت شعار "دراجة لكل طالب"، وذلك يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، وسوف يتم إذاعة وربط جميع المهرجانات بالجامعات فى وقت واحد عن طريق "الفيديوكونفرانس".

وسوف تشارك جامعة المنوفية، تحت رعاية وحضور الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، فى المهرجان وانطلاق 100 دراجة من أمام إدارة الجامعة لتجوب شوارع شبين الكوم وصولا إلى الصالة المغطاه، بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تشجيعا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للطلاب وتحسين لياقتهم البدنية والصحية.

جدير بالذكر المجلس برئاسة الدكتور عادل مبارك، وافق على رفع قيمة مساعدة الطلاب فى سداد الرسوم الدراسية للكليات النظرية وللكليات العملية بداية من العام الدراسى الجديد 2020/2019، والموافقة على استمرار إعفاء أبناء الشهداء من الرسوم الدراسية كاملة، وخصم 50% لذوى الاحتياجات الخاصة وفى الحالات المتعثرة بعد عمل دراسة دقيقة لها تعفى من المصاريف كاملة.

كما ناقش رئيس الجامعة إمكانية توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من أشمون إلى شبين الكوم وتحصيل اشتراكات مخفضة من الطلاب بمعرفة لجنة يقرها المجلس بعد دراسة الجدوى لإقرار رسم الاشتراك.

وأكد مبارك على أهمية تفعيل المتابعة الميدانية للتأكد من وصول التكافل لمن يستحقه، وناقش آلية العمل وبنود الصرف المختلفة.

حضر الاجتماع المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، ومرفت بطيقه مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء عبد الحليم مدير عام الحسابات الخاصة، محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، عنتر هنداوى مدير إدارة التكافل.

 

 

 


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