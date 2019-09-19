تونى بلير يقارن قرار "بريكست" بغزو العراق .. ويؤكد: كلاهما تم بحسن نية

كتبت رباب فتحى

قارن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ، قراره بغزو العراق بموافقة خليفته ديفيد كاميرون على إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قائلاً إن كلاهما تم بحسن نية، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال رئيس وزراء حزب العمال السابق إنه اعتقد أنه وكاميرون تصرفان بدافع الضرورة.

وقال إن العدد المتزايد من الناس الذين يرفضون قبول بأن السياسيين الذين لا يتفقون معهم يمكن أن يتصرفوا بحسن نية يمكن أن يؤدي إلى تآكل الديمقراطية.

وقال متحدثًا على راديو بي بي سي: "سأشرح أسباب ذلك [غزو العراق] ، وقد فعلت عدة مرات في عدد لا يحصى من المقابلات ، ولكن هناك شيء واحد فقط أقوله للناس أنه ينبغي عليهم قبوله حتى لو لم يوافقوا على ذلك.. ذلك: أن القرار أخذته بحسن نية.. "ولا أشك ، في الواقع، فيما يتعلق بقرار الاستفتاء ، أن ديفيد كاميرون أخذ القرار لنفس الأسباب: لقد اعتقد في الواقع أنه من الضروري القيام بذلك."

وأضاف المدافع البارز عن البقاء فى الاتحاد الأوروبى: " أن تمارس السياسة معتقدا أن القائد السياسي يتصرف بسوء نية عندما يتخذ قرارًا لا توافق عليه ، فهذا جزء من مشكلة السياسة [في الوقت الحالي] لأن الناس يمكن أن يفعلوا أشياء بحسن نية لا تتفقون معها".

وأضاف: "ما لم تتمكن من استعادة الإحساس بأن السياسة هي نقاش بين الأشخاص الذين يمكنهم الموافقة على الاختلاف ، والتصويت بطريقة مختلفة ، ولكن لا يكرهون بعضهم البعض ، فإن لديك تحديًا حقيقيًا للديمقراطية".