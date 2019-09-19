سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:50 ص
تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فرصة أخيرة لتسجيل رغبات المستنفذين والمتخلفين والراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب، لمن لم يستفد سابقًا حتى يوم السبت 3 عصرًا.

ويفتح موقع التنسيق الإلكترونى، الباب أمام الطلاب للحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفدى الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه من المقرر أيضًا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل ومدارس Steam  للعلوم والتكنولوجيا خلال ساعات، بحيث ينتهى مكتب التنسيق من كل العمليات الخاصة بالتنسيق قبل انطلاق العام الدراسى أول الأسبوع المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من الاثنين الماضى وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب على أساسها المجموع الاعتبارى للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتبارى لكل طالب).


مكتب التنسيق

موقع التنسيق

التعليم العالى

تقليل الاغتراب

اخبار

اليوم السابع بلس

تنسيق رغبات الطلاب

تنسيق الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

3 خطوات متبقية أمام مكتب التنسيق لإنهاء مهمته فى 2019

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:00 ص

مكتب التنسيق يعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة اليوم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 ص

مكتب التنسيق يفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:13 ص

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:06 ص

مكتب التنسيق يبدأ مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 03:30 ص

التعليم العالى تعلن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. 183 ألف و264 طالبا ترشحوا للكليات والمعاهد الخاصة.. فتح باب تقليل الاغتراب الثلاثاء وحتى الحمعة.. مكتب التنسيق يرسل بطاقات الترشيح بعد غلق تقليل الاغتراب

الأحد، 08 سبتمبر 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة