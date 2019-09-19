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تكليف محمد مشتهرى مسئولا للدفاع المدنى والحريق بجامعة بنها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:23 م
تكليف محمد مشتهرى مسئولا للدفاع المدنى والحريق بجامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرار بتكليف محمد السيد مشتهرى أخصائى أمن ثالث بالمستوى الثانى (ب) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن الجامعى بالعمل مسئولا للدفاع المدنى والحريق بإدارة أمن المنشآت بالإدارة العامة للأمن الجامعى.
 
 
كما نص القرار، على أن يعاون مسئول الدفاع المدنى والحريق أحد العاملين بكل منشأة من منشآت الجامعة، ويخضع مسئول الدفاع المدنى والحريق للإشراف المباشر لمدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى.
 
 
ويتولى مسئول الدفاع المدنى والحريق ومعاونوه بالجامعة القيام بمهام الإشراف والمتابعة لمنظومة الدفاع المدنى والحريق لجميع منشآت الجامعة وكذلك الإشراف على أعمال السلامة وأعمال مكافحة الحريق والتحقق من توافر شروطهما فى منشآت الجامعة مع القيام بجولات تفتيشية منعا لحدوث الحرائق والتاكد من صلاحية جميع أجهزة الاطفاء والإنذار  والعمل على نشر التوعية لأمور السلامة.
 
 
 
 
 

 


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