تكليف محمد مشتهرى مسئولا للدفاع المدنى والحريق بجامعة بنها

كما نص القرار، على أن يعاون مسئول الدفاع المدنى والحريق أحد العاملين بكل منشأة من منشآت الجامعة، ويخضع مسئول الدفاع المدنى والحريق للإشراف المباشر لمدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى.

ويتولى مسئول الدفاع المدنى والحريق ومعاونوه بالجامعة القيام بمهام الإشراف والمتابعة لمنظومة الدفاع المدنى والحريق لجميع منشآت الجامعة وكذلك الإشراف على أعمال السلامة وأعمال مكافحة الحريق والتحقق من توافر شروطهما فى منشآت الجامعة مع القيام بجولات تفتيشية منعا لحدوث الحرائق والتاكد من صلاحية جميع أجهزة الاطفاء والإنذار والعمل على نشر التوعية لأمور السلامة.