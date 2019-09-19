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تفاصيل ذبح أب لطفلته بالقناطر الخيرية.. المتهم: رميت جثتها فى الترعة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:21 م
تفاصيل ذبح أب لطفلته بالقناطر الخيرية.. المتهم: رميت جثتها فى الترعة جثة - ارشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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شهدت إحدى قري مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا راحت ضحيته طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بسبب قساوة أب لا يعرف الحب والرحمة،  فراح يخطط  لذبح  نجلته الصغرى.

 

قتلتها بعد عيشتها معى 4 سنوات

 

وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائي بالقناطر الخيرية ، قائلا اسمى"ع.ا"حداد، نشأت في أسرة علي قد حالها، وتزوجت من والدة "رحمة"ابنتى" وبعد أكثر من عام طلقتها، ومرت السنوات وابنتى تعيش معي ، وكنت بعطف عليها وبحبها، وكانت تعيش معي بالبيت ومع والدى ووالدتى ، ومرت الأيام والسنوات ، وعلمت أن طليقتى قد تزوجت، فاستشطت غضبا منها.

 

 

وأضاف: بعدها لعب الشيطان بعقلي ، وبدأت اتغير معها وبدأت الهواجس تلعب بعقلي انها ليست ابنتي، ومرت عدة أيام وكان فكرة أنها ليست ابنتى لا تفارقنى، حتي شككنى أحد الأشخاص في زوجتى السابقة رغم اننى لم أرى منها اي شيء.

 

 

 

وتابع المتهم: قررت الخلاص من ابنتى ، وكنت قد تعاطيت قبلها سيجارة بها مواد مخدرة وبعدها  قمت بأخذها من المنزل بحجة شراء لها متطلبات وأخذت سكين المطبخ ، واصطحبتها الي جوار ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية ، وظللت أتحدث معها وآخر كلامها لي "بحبك يابابا"ولكن الشك أعمانى وذبحتها وألقيت بجثتها في مياه ترعة الزيتونة حتي لا يكشف أحد جريمتى.

 

حبس المتهم والتصريح بالدفن

 

ومن جانبه أمر احمد عمار مدير نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المحددة.

 

 

وكان قد تلقى العميد إبراهيم التهامى مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.

 

أخطر اللواء طارق عجيز مدير الأمن بالواقعة، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.

 

وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ر  ع ا 7 سنوات.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "ع ا ع"، 35 سنة وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وأنه اقدم على الجريمة لشكه في نسبها.

 

وأضافت التحريات أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات، حيث تزوجت الأخيرة من آخر، وأن الطفلة المجني عليها تقيم مع والدها المتهم، الذي شك في نسبها إليه، وذبحها بسكين من الرقبه، وألقى بجثتها في ترعة الزيتونه بالقناطر الخيرية.

 

تمكن المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

 


حداد يقتل نجلتة

القناطر الخيرية

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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