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تفاصيل العثور على جثة شاب بالعياط.. غافل أسرته وأنهى حياته بالطابق الثالث

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:00 ص
تفاصيل العثور على جثة شاب بالعياط.. غافل أسرته وأنهى حياته بالطابق الثالث ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالعياط، عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن الشاب انتحر شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الشاب غافل أفراد أسرته، وصعد للطابق الثالث، وداخل إحدى الغرف، علق حبل بالسقف، وشنق نفسه، وعندما اكتشف أفراد أسرته غيابه، بحثوا عنه، حتى عثروا عليه معلقا من رقبته، ومفارقا الحياة.

استمع رجال المباحث لأقوال أسرة الشاب، الذين أكدوا أنهم لا يشتبهون فى الواقعة جنائيا، وأن سبب انتحاره مروره بأزمة نفسية، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "م.ح" فارق الحياة، حيث شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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