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تعلن فى قمة المناخ 23 سبتمبر ..مبادرة أممية لتوفير فرص عمل وحماية مصادر الرزق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:24 م
تعلن فى قمة المناخ 23 سبتمبر ..مبادرة أممية لتوفير فرص عمل وحماية مصادر الرزق الأمين العام للأمم المتحدة
وكالات

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فى محاولة من أجل فرص العمل، سيتم تقديم مبادرة أممية جديدة للعمل المناخي خلال قمة العمل المناخي لعام 2019، التي ستُعقد يوم 23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن المبادرة بهدف ضمان أن يكون توفير فرص عمل لائقة وحماية مصادر الرزق، محور الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز العمل المناخي، وحث البلدان على الانضمام لهذه المبادرة.

وذكر بيان صحفي أن المبادرة تقدم خارطة طريق لضمان أن تكون فرص عمل الناس ورفاههم في قلب الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون.

وقال غوتيريش إن حوالي 1.2 مليار فرصة عمل أو 40 في المائة من التوظيف في العالم يعتمد بشكل مباشر على بيئة صحية ومستقرة.

وأضاف أن "الأعمال لا يمكن أن تنجح على كوكب فاشل. فلا يمكن الحفاظ على فرص العمل على كوكب يحتضر".

تدعو المبادرة الجديدة البلدان إلى صياغة خطط وطنية من أجل تحقيق انتقال عادل، وخلق فرص عمل لائقة وكذا فرص عمل خضراء، ووضع تدابير محددة بما في ذلك زيادة نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلدان النامية، والابتكار، والاستثمار المسؤول.


الأمين العام للأمم المتحدة

قمة المناخ

الامم المتحدة

حماية مصادر الرزق

توفير فرص عمل

مقر الأمم المتحدة

اقتصاد خال من الكربون

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