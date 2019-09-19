تعرف علي مشروعات الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 8 معلومات "صور"

1- محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالغردقة، والتي تجري إجراء تجارب للتشغيل بها للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.

2- مشروع أعمال توسعة شبكات الصرف الصحي بالبحر الأحمر، لتوصيل الصرف للمناطق الجديدة والمحرومة والتي تضم 4 مشروعات فرعية مختلفة منها انشاء محطة صرف صحي، بإجمالي تكلفة 1.635 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام الحالى 2019.

3- مشروع الصرف الصحي بمدينة رأس غارب.

4- ومشروع الصرف الصحي بمدينة القصير.

5-مشروع الصرف الصحي بمدينة سفاجا.​

6- افتتحت بداية العام الحالى، محطة صرف صحى شمال الأحياء بمدينة الغردقة بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه تمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تخدم المحطة أكثر من 25 ألف نسمة.

7- التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه؛ لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفى مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م3/ يوم.

8- إنشاء محطات تحلية بمدن حلايب وشلاتين، وذلك لمضاعفة كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، والتي وصلت إلى 210 آلاف م3/يوم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة؛ موزعة على جميع مدن المحافظة.