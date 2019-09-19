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تعرف علي مشروعات الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 8 معلومات "صور"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:51 ص
تعرف علي مشروعات الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 8 معلومات "صور" تعرف علي مشروعات الصرف الصحى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تسابق محافظة البحر الأحمر، الزمن للانتهاء من عدة مشروعات عملاقة بها، من بينها   مشروعات صرف صحي، تعرف علي تلك المشروعات من خلال المعلومات الأتية. 
مشروعات-الصرف-الصحى-بالبحر-الاحمر-(1)
 
1- محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالغردقة، والتي تجري إجراء تجارب للتشغيل بها للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.
 
مشروعات-الصرف-الصحى-بالبحر-الاحمر-(2)
 
2- مشروع أعمال توسعة شبكات الصرف الصحي بالبحر الأحمر، لتوصيل الصرف للمناطق الجديدة والمحرومة والتي تضم  4 مشروعات فرعية مختلفة منها انشاء محطة صرف صحي،  بإجمالي تكلفة 1.635 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام الحالى 2019.
 
3- مشروع الصرف الصحي بمدينة رأس غارب. 
 
4-  ومشروع الصرف الصحي بمدينة القصير. 
 
5-مشروع الصرف الصحي بمدينة سفاجا.​
 
مشروعات-الصرف-الصحى-بالبحر-الاحمر-(3)
 
6- افتتحت بداية العام الحالى، محطة صرف صحى شمال الأحياء بمدينة الغردقة بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه تمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تخدم المحطة أكثر من 25 ألف نسمة.
 
7- التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه؛ لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفى مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م3/ يوم.
 
8- إنشاء محطات تحلية بمدن حلايب وشلاتين، وذلك لمضاعفة كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، والتي وصلت إلى 210 آلاف م3/يوم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة؛ موزعة على جميع مدن المحافظة.
 

مشروعات-الصرف-الصحى-بالبحر-الاحمر-(4)

 

 


البحرالاحمر

مشروعات الصرف الصحى

محطة المعالجة الثلاثية

محطات تحلية مياه البحر

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