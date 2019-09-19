تعرف على روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد × 15 معلومة

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تعيين روبرت أوبراين، مستشارا رئاسيا جديدا للأمن القومى الأمريكى، خلفا لجون بولتون الذى أقيل من منصبه منذ عدة أيام.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر: "يسعدنى إعلان ترشيح روبرت أوبراين، الذى حقق الكثير من النجاحات فى منصب المبعوث الرئاسى الخاص بشئون تحرير الرهائن فى وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومى، لقد عملت مع روبرت بجد ولوقت طويل، سينجز عملاً رائعاً".



روبرت أوبراين

فى النقاط التالية نستعرض أهم نقاط السيرة الذاتية لـ"أوبراين"، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمى:

1- ولد أوبراين فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

2- تخرج فى كلية القانون بجامعة كاليفورنيا فى مدينة بركلى، عام 1991، وخلال مشواره المهنى، عمل فى عدد من شركات المحاماة.



أوبراين

3- حصل على شهادة البكالوريوس فى العلوم السياسية مع مرتبة الشرف، وهو عضو فى مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية.

4- عمل أوبراين خلال الفترة من 1996-1998، محاميا لدى مجلس الأمن الدولى فى جنيف.

5- كان أوبراين يعمل مع أسر الرهائن الأمريكيين ويقدم المشورة للقيادة العليا للحكومة الأمريكية فى قضايا الرهائن، قبل توليه المنصب الجديد، كما يسعى إلى تطوير استراتيجية استرداد الرهائن وتنفيذها فى الولايات المتحدة.



أوبراين وترامب

6- شغل أوبراين سابقاً، منصب رئيس مشارك للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الخارجية الأمريكية لإصلاح العدالة فى أفغانستان، تحت قيادة كونداليزا رايس وهيلارى كلينتون.

7- عين أوبراين، فى اللجنة الاستشارية الأمريكية للملكية الثقافية، التى من شأنها تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية فى القضايا المتعلقة بالاتجار بالآثار وغيرها من المواد الثقافية.

8- رُشّح عام 2005، من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وبموافقة مجلس الشيوخ، للعمل كممثل للولايات المتحدة فى الدورة الـ 60 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعمل حينها مع جون بولتون.

9- شغل منصب كبير الموظفين القانونيين فى لجنة مجلس الأمن الدولى التى قررت الدعاوى المرفوعة ضد العراق بعد حرب الخليج الأولى.

10- عمل مستشارا لدى المرشحين للرئاسة الأمريكية، ميت رومنى، سكوت ووكر، تيد كروز.

11- خدم أوبراين، فى الجيش الأمريكى برتبة رائد فى القوات البرية.

12- عين أوبراين، عام 2016، مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكى لشؤون تحرير الرهائن، وفى هذا المنصب قدم المشورة للقيادة الأمريكية العليا فى قضايا الرهائن والمعتقلين الأمريكيين، وأيضا عمل على تطوير استراتيجية استرداد الرهائن وتنفيذها فى الولايات المتحدة.

13- أصدر أوبراين عددا من الكتب، بينها كتاب بعنوان "بينما تنام أمريكا: إنعاش القيادة الأمريكية فى ظروف الأزمات" عام 2016.

14- كانت آخر القضايا التى ساهم أوبراين فى معالجتها فى منصب المبعوث لشؤون الرهائن الإفراج عن مغنى الراب الأمريكى أساب روكى، الملاحق بتهمة ممارسة العنف فى السويد.

15- ينتمى أوبراين، إلى طائفة المورمون المسيحية، وبعد أدائه اليمين الدستورية في منصبه الجديد، سيصبح أوبراين أكبر مسئول أمريكى ينتمى لهذه المجموعة الدينية فى الولايات المتحدة.