تعرف على خطة جامعة المنصورة لاستقبال 150 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

الدقهلية شريف الديب

اتخذت جامعة المنصورة هذا العام عددًا من الإجراءات، استعداد للعام الدراسى الجديد، فى إطار النهوض بالعملية التعليمة فى شتى المرحل الدراسية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة سوف تستقبل 150 ألف طالب منهم 130 ألف طالب يدرسون داخل 18 كلية بمرحلة البكالوريوس ومنهم الطلاب الجدد وكذلك 20 الف طالب يدرسون بمراحل الدراسات العليا، بالإضافة إلى دراسة 5 آلاف طالب وافد من 18 جنسية عربية وأفريقية وأسيوية.

وأوضح عبد الباسط أن العام الدراسى سيشهد إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد داخل 20 عيادة بالكليات والإدارة الطبية بمعدل 1000 طالب يوميا، ويتم من خلال الكشف الطبى عمل مسح شامل على الفيروسات الكبدية كإجراء تتفرد به الجامعة، وسيتم خلال عام مسح شامل لكل الطلاب بقاعدة بيانات طبية لكل طالب وسيكون هناك ملف طبى إلكترونى لكل طالب يتيح التعرف على اعداد الطلاب المصابين ببعض الأمراض المزمنة والذى يتيح وضع الخطط الاستراتيجية المالية والطبية لعلاج الطلاب.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى تطوير المظهر الحضارى الداخلى والخارجى للكليات من خلال الصيانة الدورية للمنشآت الجامعية وتطوير المعامل فى الكليات العملية وتطوير وتحديث المدرجات بالكليات النظرية ذات الكثافة العددية وتطوير كنظومة التكييف داخل المدرجات والقاعات الدراسية لتوفير جو مناسب للعملية التعليمية، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين على حسن معاملة الطلاب وتيسير كافة الاجراءات الادارية خلال اجراءات القبول وإجراءات سداد الرسوم، وجود الرقابة المباشرة على العاملين بإدارات شئون الطلاب للتأكد من حسن معاملة الطلاب.

وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية منذ اليوم الأول، وأن تكون المقررات والمواد العلمية فى متناول الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، عقد لقاءات دورية مع الطلاب الجدد والقدامى للتعرف على المشكلات التعليمية والطلابية، توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بعدم ممارسة اى أنشطة حزبية أو سياسية من أى نوع داخل الجامعة والتأكيد على تسكين الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من الأول من الدراسة، ومراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها من الحشو، الالتزام بأسعار الكتاب الجامعى التى أقرتها لائحة نشر وتوزيع الكتاب الجامعى.

كما سيتم الإعلان مع بداية العام الدراسى عن المكاتب التى تقوم بتمويل الطلاب فى مجال البحث العلمى لتشجيعهم فى عمل أبحاث علمية مميزة

كما قامت الجامعة بتحويل جميع المناهج لدراسية الى مواد إلكترونية وعمل فيديوهات توضيحية لبعض المواد

كما قامت بتوفير العديد من الخدمات والأنظمة الإلكترونية التى يوفرها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات من خلال موقع جامعة المنصورة كالتسجيل على بنك المعرفة لمساعدة الطلاب فى مجال البحث العلمى إلى جانب اطلاق موبايل ابلكيشن جديد يوفر للطالب خدمة سداد المصاريف الكترونيا من خلال خدمة فورى وأيضا يمكنه التعرف على الجداول الدراسية وأماكن القاعات وحجز المدن الجامعية وحجز الوجبات داخل المدينة وكذلك يمكنه التعرف على أماكن المطاعم والخدمات الطلابية داخل الجامعة

كما سيتم عمل حفلات استقبال للترحيب بالطلاب الجدد وحثهم على الاستذكار الجيد والانتظام بالدراسة من خلال عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء التواصل الطلابى وتهتم الجامعة بتوفير الدعم الاكاديمى لكل الطلاب وخاصة الطلاب الجدد من خلال المرشدين الاكاديميين من اعضاء هيئة التدريس لاختيار الاقسام المختلفة داخل كل كلية ليختار كل طالب الاقسام العلمية حسب اهتماماته

كما قامت الجامعة فى إطار الاستعدادات بالمدن الجامعية بتطوير المدن الجامعية وزيادة الطاقة الاستيعابية هذا العام بمدن الطالبات حيث سيتم تسكين 146 طالبة بمبنى ابو بكر الصديق بمدينة جيهان للطالبات بعد تجديده، بالإضافة إلى تسكين 700 طالبة بمبنى عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان بمدينة جيهان وعائشة بنت ابى بكر بمدينة الزهراء.

كما تم إضافة ثلاجات بكل دور وتحديد أماكن بها ثلاجات كبيرة لحفظ الأطعمة.

وسيتم هذا العام تطبيق المقاييس العالمية للتسكين بحيث سيتم تسكين 2 طلاب فقط فى الغرف المزدوجة كحد أقصى لتسكين الطلاب وإلغاء السكن الثلاثى.

وإضافة خدمة الواى فاى لكل المدن الجامعية لتمكين الطالب بالمدن من استخدام خدمات الانترنت، كما تم إضافة خدمة الموبايل إبلكيشن بالمدن الجامعية ليتمكن الطالب من حجز وجبة الغذاء أثناء حضوره المحاضرات لتيسير على ابنائنا الطلاب.