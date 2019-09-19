تعرف على الدول الأكثر امتلاكا للذهب فى العالم ..أمريكا فى المقدمة

كتب- إسلام سعيد

تسعى دول العالم لامتلاك مخزون كبير من المعدن النفيس، وذلك للحفاظ على عملتها من التقلبات التى تشهدها الأسواق، وفيما يلى قائمة الدول الأكثر حيازة للمعدن النفيس كأحد احتياطياتها العالمية.

بحسب تقرير مجلس الذهب العالمى، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر الدول امتلاكاً للذهب بـ8133.5 طن، فى حين جاءت ألمانيا فى الترتيب الثانى بحيازة 3369.7 طن من الذهب، يليها صندوق النقد الدولى والذى يضم 2814 طن من الذهب.

وحلت إيطاليا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس بحيازة قدها 2451.8 طن و2436 طن على الترتيب، وبعد الاتجاه السائد فى روسيا لشراء الذهب، ارتفعت الاحتياطيات لديها بحيازة قدرها 2036.2 طن ما جعلها تشغل الترتيب السادس فى قائمة العشرة الكبار.

وبالنسبة للمركز السابع فكان من نصيب الصين والتي يوجد بحوزتها 1841.3 طن من المعدن الأصفر، وشغلت سويسرا المركز الثامن بحيازة 1040.1 طن ، وجاءت اليابان بالمركز التاسع بـ 765.2 طن من الذهب، وتتذيل هولندا قائمة الكبار بحيازة 612.5 طن من الذهب.