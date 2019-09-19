تعرف على اسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم.. و5 نصائح لخفضها

كتبت هند عادل

يتفاعل جسم الإنسان مع التغيرات الخارجية والداخلية، و ترتفع درجة حرارة الجسم عند زيادة درجة الحرارة الخارجية ولكن أيضا ارتفاع درجة الحرارة الداخلية يؤثر.

ويؤكد الخبراء، أن درجة حرارة الجسم الطبيعية تصل إلى حوالي 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) ، ولكن يمكن أن تختلف بنسبة تصل إلى 0.9 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية) حسب الوقت من اليوم يختلف متوسط ​​درجة حرارة الجسم أيضًا قليلاً من شخص لآخر .

بعد النشاط البدني المكثف أو في يوم حار من الشائع أن تكون درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد، ومع ذلك، يمكن أن تشير درجة حرارة الجسم التي تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) إلى الحمى، وفقا لموقع " medicalnewstoday"

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الخارجية الحارة والنشاط البدني المكثف والأمراض التي تسبب الحمى وبعض الأدوية في ارتفاع درجة حرارة الجسم

كيفية تقليل حرارة الجسم



من الممكن تقليل حرارة الجسم بطريقتين مختلفتين خارجيًا أو داخليًا.

يعد القفز إلى حمام بارد مثالًا على التبريد الخارجي بينما يساعد شرب الماء البارد على تقليل درجة حرارة الجسم داخليًا.

يقوم جسم الإنسان دائمًا بتنظيم درجة حرارته ، ويمكنه خفضه بأربعة طرق مختلفة :

التبخير: والذي يتحقق عن طريق التعرق

الإشعاع : وهو ما يعني إطلاق الحرارة في الهواء المحيط.

الحمل الحراري : والذي يحدث عندما يحيط الهواء البارد بالجسم

التوصيل : وهو نقل حرارة الجسم إلى الماء البارد أو الجليد المجاور.

نصائح لخفض درجة حرارة الجسم



منطقة الدماغ تسمى المهاد مسئولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، عندما يكون الجسم حارًا جدًا يحدث التنظيم من خلال التعرق لتبريده عندما يكون الجو باردًا للغاية فإن المهاد يحفز على الإحماء.

على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقى إلا أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والانخراط في أنشطة تؤدي إلى تعرق الجسم قد يجعله أكثر برودة مقارنةً بدرجة الحرارة الخارجية وذلك لأن التعرق يقلل من درجة حرارة الجسم.

5 نصائح لتقليل حرارة الجسم:



1- شرب السوائل الباردة



إن شرب سوائل باردة مثل الماء أو الشاي المثلج يمكن أن يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا، يمكن أن يمنع تناول السوائل بانتظام الجفاف مما قد يزيد من حرارة الجسم.

2- الذهاب إلى مكان مع الهواء البارد



يمكن للناس تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة خارجية أكثر برودة سوف يفقد الجسم الحرارة عن طريق الحمل الحراري.

3- الحصول على الماء البارد



يمكن للسباحة في الماء البارد والاستحمام الفاتر أو استخدام الماء البارد على الجسم تقليل درجة حرارة الجسم في هذه الحالات سوف تنخفض درجة حرارة الجسم نتيجة التوصيل.

4- وضع كمادات باردة على النقاط الرئيسية في الجسم



يمكن لتطبيق الماء البارد أو الثلج على النقاط الإستراتيجية على الجسم حيث الأوردة قريبة من السطح مثل الرسغين والرقبة والصدر قد يساعد ذلك فى خفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة هذا يسمح للجسم أن يشعر بالبرودة.

5- تحرك أقل



الجسم يطلق الحرارة عندما يتحرك في درجات الحرارة الحارة من المحتمل أن يكون الشخص أقل حرارة إذا تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة وتحد من حركته.