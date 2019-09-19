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تعرف على أكثر المطارات ازدحاما بالعالم.. مطار دبي فى المركز الثانى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:37 م
تعرف على أكثر المطارات ازدحاما بالعالم.. مطار دبي فى المركز الثانى مطار دبي
كتبت مريم بدر الدين

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نشر موقع "سبوتنيك" التقرير السنوى لعمل المطارات العالمية 2019، عن أكثر المطارات المزدحمة فى العالم، والتى جاء مطار أتلانتا الأمريكي على رأسها، حيث مر عبره 107 ملايين مسافر خلال عام 2018.

ويظل مطار أتلانتا الدولي من المطارات الأكثر ازدحاما لمدة 21 عاما وقد ازداد عدد المسافرين فيه بنسبة 3.3 في المئة لعام 2018.

ويمكنك الوصول إلى 80 في المئة من أمريكا بساعتين عبر هذا المطار، وقد مر عبره 107.4 مليون شخص العام الماضي أي ما يقرب مجموع عدد سكان إيطاليا وإسبانيا.

واحتل مطار بكين الدولي ومطار دبي الدولي المركزين الثاني والثالث على التوالي وتبعتها مطارات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي.

وفي حال تحصيل عدد السفرات الدولية فقط فيحتل مطار دبي المرتبة الأولى ويتبعه مطار هيثرو في لندن.

ومن المطارات الأوروبية التي دخلت في المراتب العشر الأولى من حيث العدد الإجمالي للمسافرين، لندن وباريس وأمستردام، ولم تدخل مطارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا القائمة على الإطلاق.


مطار دبي

مطارات

سبوتنيك

مطار اتلانتا

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