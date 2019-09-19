تضامن الدقهلية يوافق على تسليم 10 أبناء للأسر البديله ..تعرف على شروط الحصول عليهم

وخلال الإجتماع تم عرض التقارير المقدمه من الإدارات الإجتماعيه للجنه الأسر البديله،وعن الأسر التى تلتمس كفاله طفل من نظام الاسر البديله، وعرض طلبات الأسر البديله بشان اضافه لقب العائله أو تغيير اسم الأول لابناء الرعايه البديله.

ووافقت اللجنة على تسليم 10 من الأبناء إلى الأسرة البديلة ورعاياتهم، بعد أن تقدموا بطلبات إلى اللجنة، وتم دراسته و استيفاء للشروط المطلوبة لذلك.

يذكر أن هناك بعض الشروط التى يجب توفرها فى الأسرة البديلة على سبيل المثال أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة،ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كلم منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.

وتتضمن الشروط أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية ، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية .

ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس ، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعى ،وأن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة ،وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها ، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية، أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

كما تتضمن الشروط أيضا أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية،وأن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى ، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية،وأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.