تسليم أرض محطة صرف صحى بالزقازيق.. وتجديد 6 محطات مياه شرب بالوادى الجديد

المحافظات - ماهر أبو نور – إيمان مهنى

سلمت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قطعة أرض لبدء إنشاء مشروع محطة رفع متوقف تنفيذه منذ 10 سنوات، لخدمة مناطق "الحسينية، علاء الدين، كفر أبو حاكم، بهجات والزند" فى الزقازيق.

وأوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها على مساحة 1500 م بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق سلمت إلى الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال المقاولون العرب، لإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع لخدمة مناطق السالفة الذكر والتى تم تنفيذ الأعمال بها منذ أكثر من 10 سنوات وفى انتظار إقامة محطة الرفع لتنفيذ مشروع الصرف الصحى.

وشددت الهيئة القومية لمياه الشرب، على الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الجودة والدقة فى التنفيذ وسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة لتقديم مشروع صرف صحى آمن للمواطنين.

يذكر أن المشروع يتكون من محطة رفع رئيسية وخط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 40 مليون جنيه لتخدم كل من منطقة علاء الدين بالمهندسين والزند وكفر أبو حاكم وبهجات والحسينية وتم نهو أعمال شبكات الإنحدار بها بنسبة 100%.

وفى الوادى الجديد، أعلنت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة الوادى الجديد أنه تم إدراج 6 محطات تنقية مياه شرب ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظه للإحلال والتجديد للعام المالى الحالى 2019/2020.

وأشارت إلى أن الخطة تضم محطات (السبط الغربى - الشركة 55) بالخارجة، محطة (قرية جدة) بباريس، محطات (بدخلو - العوينة ) بالداخلة، (اللواء صبيح) بالفرافرة. وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 19.6 مليون جنيه.

وأضافت مديرة التخطيط أنه يجرى حاليا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة وذلك بتكلفة 3.9 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة محطات تنقية مياه الشرب بالمدن والقرى والحد من الأعطال بالمرفق وضمان جودة وكفاءة العمل بالمحطات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



- ارض المحطة



- ارض المحطة



- ارض محطة رفع الصرف الصحي



- البدء في تسليم الارض