تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17854 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة.
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