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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:25 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17854 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة.
 

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