تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 738 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.26% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 440.4 مليار جنيه إلى 429.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 651.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.