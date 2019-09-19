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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:37 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسراً 10.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2812.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 118.5 مليون سهم محققة ما قيمته 231 مليون درهم من خلال تنفيذ 1727 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.71%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%.
 

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