تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.680 نقطة ليصل إلى مستوى 5481.24 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 19.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5914.60 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 19.120 نقطة ليصل إلى مستوى 4649.96 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 154.4 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون دينار كويتى عبر 8612 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.83%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "شركة العقارات المتحدة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.25%، تلاه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 4.24%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.91%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.80%.