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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:05 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 43.53 نقطة ليصل إلى مستوى 7777.70 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3624.43 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 44.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 35 شركة، فيما تراجعت 132 شركة. 
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.46%.
 
وجاء سهم "شمس" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الفخارية بنسبة 3.26%، ثم سدافكو بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.23% ثم عناية بنسبة 3.04%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 2.67%.
 

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