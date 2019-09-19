تحطم طائرة بلجيكية من طراز أف-16 بعد تدريبات ملاحية فى قاعدة فلورنس الفرنسية

كتب: أحمد علوى

تحطمت مقاتلة بلجيكية من طراز إف -16 فى مدينة موربيهان فى فرنسا، حسبما قالت صحيفة لا ليبر البلجيكية.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، وقع الحادث خلال إجراء تدريبات ملاحية قبل مغادرة قاعدة فلورنس الجوية بالقرب من نامور.

طيار عالق فى خط الجهد العالى

ويشار إلى أن كلا الطيارين على قيد الحياة، ولكن "بجروح طفيفة"، وفقاً لوزارة الدفاع البلجيكية، وكان أحد الطيارين عالقاً على خط الجهد العالى (250000 فولت)، لأكثر من ساعتين، قبل أن يلتقطه رجال الإطفاء فى حوالى.

وتقدم فريدريك فانسينا، رئيس "سلاح الدفاع الجوى" بأخر التحقيقات التى توصلت إلى أن الطيارين بصحة جيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، ومن المقرر أن يعودا إلى منازلهما.

قال وزير الدفاع ديدييه رايندرز، اليوم، الخميس: "أشعر بالارتياح لمعرفة أن طيارينا سالمين، بعد تحطم طائرة F-16 فى صباح اليوم من قاعدة فلورينس العسكرية فى مقاطعة موربيهان الفرنسية".