تحصين 25 ألف و625 رأس ماشية بكفر الشيخ وبنى سويف من طاعون المجترات

حصنت محافظات كفر الشيخ وبنى سويف 25 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض.
وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تحصين 11 ألف و625 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة لعام 2019، بنطاق محافظة كفر الشيخKتحت إشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 11 ألف و375 من الأغنام، و250 من الماعز، من طاعون المجرات الصغيرة، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون ،والحفاظ على الصحة العامة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف على تحصين 14 ألف 441 رؤوس ماشية،ضد أمراض المجترات الصغيرة، وذلك ضمن حملة تنفذها المديرية لمدة شهر،بالتنسيق مع مدراء الادارات البيطرية،وبرعاية من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.
وأضاف الوكيل أن الحملة التى بدأت فى السابع من الشهر الحالى تستهدف جميع قرى المراكز الادارية السبع بدائرة المحافظة،لافتا أنه خلال ثلاثة عشر يوما منذ بداية الحملة حتى الآن، حصن الاطباء 12 ألف و394 أغنام،وألف 647 ماعز،باعطائهم أدوية،ضد أمراض الديدان التى تصيب المجترات الصغيرة " اغنام وماعز "
وفى نفس الصدد أشار طارق الوكيل إلى إنتهاء أعمال القافلة العلاجية المجانية التى نظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ببنى سويف،ومعاهد بحوث صحة الحيوان،الامصال واللقاحات الحيوانية،الانتاج الحيوانى،والهيئة العامة للطب البيطرى،فى 7 قرى من الأكثر إحتياجا،وتمثل المراكز السبع الإدارية بدائرة المحافظة،من الواسطى شمالا وحتى الفشن جنوبا،وذلك برعاية من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.
يذكر أن المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف يتبنى مبادرة إطلاق القوافل التنموية البيطرية فى القرى الأكثر احتياجا والتى بدأت المديرية تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة بقافلة علاجية بقرية النواميس فحص خلالها الأطباء 146 رؤوس أبقار مع صرف العلاج اللازم لها ..
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