تحصين 25 ألف و625 رأس ماشية بكفر الشيخ وبنى سويف من طاعون المجترات

وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تحصين 11 ألف و625 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة لعام 2019، بنطاق محافظة كفر الشيخKتحت إشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 11 ألف و375 من الأغنام، و250 من الماعز، من طاعون المجرات الصغيرة، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون ،والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف على تحصين 14 ألف 441 رؤوس ماشية،ضد أمراض المجترات الصغيرة، وذلك ضمن حملة تنفذها المديرية لمدة شهر،بالتنسيق مع مدراء الادارات البيطرية،وبرعاية من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.