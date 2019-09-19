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الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:56 ص
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تحرير 125 مخالفة إشغالات وإزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:51 ص
تحرير 125 مخالفة إشغالات وإزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا
المنيا –فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بنى مزار تمكنت من ضبط 125 مخالفه متنوعة فى إطار الحملات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق و إدارة التموين ومباحث التموين، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق و تكثيف الحملات لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين.

وأوضح اسماعيل الفحام رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن ضبط 125 مخالفه متنوعة منها 19 مخالفه للمخابز البلدية من خلال متابعة ضبط وأعمال التشغيل، 3 مخالفات لمحلات تجارية بدون ترخيص, بالإضافة لتحرير 85 إزالة إدارية، و10 محاضر إشغال طريق.

كما تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة قيراط و 5 سهم، وحاله تعدى على حرم الطريق على مساحه 10 متر مربع، وحالتى إيقاف أعمال بناء بالمهد على مساحه 350 متر مربع ومخالفتين بناء على مساحة 180 متر مربع بالقرى التابعة للمركز.

وكان محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط المرورى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، أزالت مديرية الزراعة بالمنيا 85 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 أفدنة و18 قيراط و 13 سهم، خلال عدد من حملات الإزالة التى نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا وذلك فى الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجارى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 16 حالة بمركز مغاغة بمساحة 12 قيراط وسهم، و عدد 17 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 14 قيراط و7 أسهم، و عدد 16 حالة بمركز سمالوط بمساحة 12 قيراط و6 أسهم، و 3 حالات بمركز أبوقرقاص بمساحة قيراطين و6 أسهم، و عدد 12 حالة بمركز ملوى بمساحة 8 فدان و 6 قراريط و 11سهم، و19 حالة بديرمواس على مساحة 17 قيراط و 6 أسهم، بالإضافة إلى حالتين إصلاح زراعى بمساحة قيراطين .

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة و بشكل دورى تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام و صونا  لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وفى سياق آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 449 مخالفة متنوعة من خلال حملات كبرى نظمتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة.

وقال على غلاب رئيس المركز, إن الحملات أسفرت عن تحرير 449 محضر منها, 374 إزالة إدارية, 6محاضر لإدارة منشاة بدون ترخيص, بالإضافة لتحرير 69 محضر إشغالات للطريق فى إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.

 

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا (1)
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا 

 

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا (2)
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا 

 

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا (5)
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمركز ديرمواس بالمنيا 

 

ضبط وتحرير 125 مخالفه خلال حملة للإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا (1)
ضبط وتحرير 125 مخالفه خلال حملة للإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا 

 

ضبط وتحرير 125 مخالفه خلال حملة للإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا (2)
ضبط وتحرير 125 مخالفه خلال حملة للإشغالات بمركز بنى مزار بالمنيا 

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