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تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يوما

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:45 م
تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يوما مجمع محاكم ونيابات القاهرة الجديدة
كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل  متهمين، بتدابير احترازية احتياطيا علي ذمة التحقيقات ، فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمتين 45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.

المتهمان الصادر بحقهم القرار السابق من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي،  كلامن : أمير عيسي، وأحمد بدوى، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.

ووجهت النيابة للمتهمتين في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 


اخلاء سبيل متهمتين

محكمة الجنايات

نيابة أمن الدولة

نشر أخبار كاذبة

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