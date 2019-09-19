تجديد حبس سيدة و3 شباب لمحاولتهم ذبح شاب وسرقة التوك توك منه بالشرقية

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد أثناء سير المجني عليه" محمود أشرف" 17 سنة،بالتوك التوك داخل مدينة مشتول السوق طلب منه ٣شباب وسيدة منتقبة، توصيلهم الي قرية المناصرة، وأثناء سيره طالبوه بالتوقف بمنطقة زراعات فطلبوا منه بالنزول وترك التوك التوك، وعندما أعترضهم قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية، غارقا في دمة تم نقله للمستشفي، وتبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه،بجرح قطعي بالرقبة بالخلف والامام طوله 20 سم 44 غرزة ، وجرح في اليد اليمني ٥سم ،وجرح بالإبهام الايسر ٨سم، تم اتخاذ الإجراء اللازم وتحرر المحضر رقم 5516لسنة 2019 جنح مشتول السوق.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وضم كل من الرائد علي عرفة، الضابط بفرع البحث، ومعاوني مباحث مشتول السوق، وتبين من التحريات قيام سيدة منتقبة بالإستعانة بنجلها وشقيقها وصديق شقيقها لارتكاب الواقعة، وسابقة قيامهم بواقعة أخري في مركز أخري، وتم تحديد مكانهم وهويتهم وضبطهم داخل شقة بالإيجار بمحافظة الجيزة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.