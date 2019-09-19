تجديد حبس ديليفرى الفودو فى الوايلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء توزيعه مخدر الفودو "ديليفرى" على المواطنين فى الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلى مفاده ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.