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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 15 يوماً

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:56 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ف"، و "إبراهيم.م"، و"عاطف.م"، عاطلين، واعترف المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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