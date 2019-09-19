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تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما احتياطيا فى قضية رشوة المقابر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:50 م
تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما احتياطيا فى قضية رشوة المقابر تجديد حبس النائب صلاح عيسى
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسي، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، و3 آخرين، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة المقابر" ، وكانت النيابة  المختصة أمرت في 11 يوليو الماضي بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات .
 
 
وكشفت التحريات في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن النائب السابق صلاح عيسى، قام  باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجديد حبس

رشوة المقابر

المتهمون برشوة المقابر

النائب صلاح عيسي

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