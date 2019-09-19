تجديد حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس متهمين بقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالزاوية الحمراء، 15 يوم أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

واعترف المتهم الرئيسي خلال التحقيقات أنه المجني عليه صديقه، وأنه لم يقصد قتله، مضيفا أن المشاجرة التى نشبت بينهم كانت بسبب خلافات الجيرة، موضحا أنه قام خلال المشاجرة بإخراج سلاح أبيض، قاصدا من ذلك ترهيب وتخويف الضحية، إلا أنه تمادى فى عملية التخويف للقتيل، حتى طالع السلاح الأبيض الذى بحوزته، فسقط قتيلا فى الخال.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الساحل مفاده وصول شاب مصاب إلى أحد المستشفيات وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه قرب منزله، نشبت مشاجرة بين المتهمين وآخرين بالطريق العام بسبب خلافات سابقة وبالتدخل لفض المشاجرة، طعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" فسقط قتيلًا وحاول الهروب لكن تمكن الأهالي من القبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.