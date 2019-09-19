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تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بالمرج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:18 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بالمرج جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس 2 متهمين بقتل شاب سوداني الجنسية وإلقاء الجثة من الطابق الخامس بأحد المنازل في المرج.
 
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم "كوفى. م" 23 عامًا، بقتل شقيقه "أوديون. م" 25 عامًا، بمساعدة صديقه "ماساى. أ" 22 عامًا، بسبب سرقة المجني عليه هاتف الجاني، للحصول على صور ورقم شخصي خاص بفتاة.
 
وخلال التحقيقات أقر المتهم أنه تعدى على شقيقه المجني عليه بالضرب، ثم ألقاء من الطابق الخامس بمساعدة صديقه.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

تجديد حبس

مقتل شخص

شاب سودانى

خلافات شخصية

قسم المرج

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