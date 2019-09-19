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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعات قيادية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:46 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعات قيادية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاعات قيادية.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحاً 75.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4667.27 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 261.1 مليون سهم بقيمة 89.1 مليون دينار كويتى عبر 11.5 ألف صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%.
 
وجاء سهم " شركة تصنيف وتحصيل الأموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة السكب الكويتية بنسبة 8%، ثم شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 7.96%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.91%، ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.79%.
 

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