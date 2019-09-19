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بيطرى بورسعيد: توفير الأمصال واللقاحات لمكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 ص
بيطرى بورسعيد: توفير الأمصال واللقاحات لمكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أنه بدء الحملة القومية الأولى ضد مرض طاعون، المجترات الصغيرة من خلال توفير اللقاح الخاص للمرض، ضمن فعاليات الحملة، التى انطلقت من 7 / 9/ 2019 ولمدة 30 يوما.

وقال عيسى، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة قامت بتوفير جميع الأمصال، واللقاحات لمكافحة المرض بالإضافة إلى قيام لجان متخصصة من المديرية والإدارات ولجان التحصين، بجميع الوحدات بالتعاون مع لجان الطب البيطرى، من أجل تحصيل الرسوم المقررة، والتى تقدر سعر الرأس الواحدة 6 جنيهات.

وأوضح، أن المستهدف خلال الحملة حوالى 2000 رأس من الأغنام والماعز، بمنطقة بحر البقر والقابوطى الجديد، وسهل الطينة الكائنة، جنوب وشرق بورسعيد.

وأضاف بأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من خلال توفير الأمصال واللقاحات، والأدوية لتنفيذ وإنجاح الحملة القومية الأولى، للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجانب الترقيم والتسجيل، لعام 2019 مع مراعاة تقديم كافة التسهيلات، اللازمة لفرق التحصين.

وتابع: أن فريق الإرشاد البيطرى يجوب القرى من خلال تكثيف ,الحملات التوعوية للمواطنين، وأصحاب المزارع لتوضيح مدى أهمية التحصين مع توفير، كافة سبل الدعم لإنجاح الحملات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 


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