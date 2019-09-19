بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية..جهاز المشروعات يقيم معرض للمنتجات التراثية

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ان الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب هذه المشروعات.

وبالإضافة إلي الدعم التسويقي والترويجي من خلال إقامة معارض لدعم منتجات الصناعات اليدوية والحرفية المختلفة وفتح قنوات تصديرية وتسويقية لها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي يشتهر بها العامل المصرى، وذلك لما تتيحه هذه الصناعات من فرص عمل عديدة ومتنوعة وعائد مادى سريع للشباب يتيح له حياة كريمة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

وجاء ذلك في إطار افتتاح معرض المنتجات المصرية التقليدية الذى تقيمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء وتحت رعاية وزير الخارجية والذي يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمقر وزارة الخارجية.

وحضر الافتتاح نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ولفيف من السفراء الأجانب والسفراء والدبلوماسيين المصريين.

وأكدت نيفين جامع، أن تشجيع تلك الصناعات ودعمها يأتي تمشيا مع سياسة الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والنهوض به.

وأشار إلى أهمية هذه الصناعات والحرف اليدوية في استقطاب واستيعاب قدرات الشباب ومهارتهم وتحويلها الي منتجات يدوية وفنية مطلوبة في كل بلاد العالم بما يحقق لهم عائد مادي متميز، خاصة لو أتيح لهم الدعم التسويقي والفني اللازم، مما يعطي الشباب بدائل افضل للحياة في وطنهم وبناء مستقبلهم داخله وحمايتهم من أضرار الهجرة غير الشرعية من خلال تشجيعه على الدخول في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء في مجال الصناعات اليدوية والتراثية أو أي مجال يستطيع أن ينتج فيه ويحقق طموحاته.

وأشادت بالتعاون المثمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في إقامة هذه المعارض التراثية و بالرعاية الكريمة للسيد وزير الخارجية لهذا المعرض المتميز.

ومن جانبها قالت السفيرة نائلة جبر بأن اللجنة الوطنية تحرص على إقامة مثل هذه المعارض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، الذي يعد أحد شركاء اللجنة الرئيسيين، حيث تمثل تلك المعارض أحد الأنشطة التي تتبناها اللجنة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير بدائل إيجابية للارتقاء بمستوى الدخل والمعيشة.

وتابعت،" يتزامن توقيت المعرض مع قرارات نقل السادة السفراء والدبلوماسيين الى الخارج واحتياجهم لشراء هدايا تذكارية تعبر عن التراث المصرى والتسويق لهذه المنتجات وفتح أسواق جديدة وفرص تصديرية تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية.

ويعقد المعرض يومي 18-19 سبتمبر 2019 بمقر وزارة الخارجية ويضم العديد من منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشرعات بالإضافة إلى الجمعيات الاهلية ومنها (خزف- فضيات- اكسسوار حريمى- نحاسيات- تابلوهات- جلود- منتجات اخميم- كليم- مفروشات- بردى- تللى).

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد اشترك مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية في تنظيم عدد (7) معارض سابقة منذ عام 2016 حتى يوليو 2019.