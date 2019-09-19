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بنك "راند ميرشانت": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:28 ص
بنك "راند ميرشانت": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق النجاحات
كتبت - هناء أبو العز

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أعلنت وحدة البحوث فى بنك "راند ميرشانت"، وهو بنك أفريقى للشركات والاستثمار وجزء من واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى لأكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالى، مع تراجع "جنوب أفريقيا" من المركز الثانى فى العامين الماضيين إلى المركز الثالث هذا العام، لتحتل "المغرب" المركز الثانى هذا العام، ثم دول "كينيا"، و"رواندا"، و"غانا"، و"كوت ديفوار"، و"نيجيريا"، و"إثيوبيا"، ثم "تونس" في المركز العاشر. 
 
 
وفى تقرير نشره  الموقع الإلكتروني لمجموعة الإندبندنت الإعلامية IOL،  أوضح فيه عرضاً ملخصاً للإصدار التاسع لوحدة البحوث في بنك "راند ميرشانت" (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟). 
 
 
وأشار التقرير إلى أن التقييم يقوم على 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، قطاع التشييد والبناء.

 


راند ميرشانت

مصر الأكثر جذبًا للاستثمار

افريقيا

تراجع جنوب افريقيا

التمويل فى مصر

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