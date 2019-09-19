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بعيدا عن علاء الدين.. صور نادرة للفنان العالمى مينا مسعود

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:49 م
بعيدا عن علاء الدين.. صور نادرة للفنان العالمى مينا مسعود الفنان المصرى العالمى مينا مسعود
إسراء بدر

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تزامنا مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الثالثة اليوم، والمقرر استمراره حتى يوم 27 سبتمبر، يشارك الفنان الكندى من أصل مصرى مينا مسعود بطل الفيلم العالمى "علاء الدين" فى المهرجان ، وفد اقتحم اسم الفنان مينا مسعود قائمة الأكثر تداولا فى "تويتر" وفى هذا الإطار نستعرض مجموعة من الصور النادرة للفنان ذو الأصول المصرية.

الفنان مينا مسعود أثناء طفولته
الفنان مينا مسعود أثناء طفولته
صورة نادرة للفنان العالمى مينا مسعود فى طفولته
صورة نادرة للفنان العالمى مينا مسعود فى طفولته

صورة نادرة لمينا مسعود مع شقيقتيه
صورة نادرة لمينا مسعود مع شقيقتيه

طفولة الفنان مينا مسعود
طفولة الفنان مينا مسعود

مينا مسعود أثناء طفولته
مينا مسعود أثناء طفولته

مينا مسعود فى رحلة للأهرامات
مينا مسعود فى رحلة للأهرامات

مينا مسعود فى صورة نادرة وسط عائلته

مينا مسعود فى صورة نادرة وسط عائلته

مينا مسعود فى طفولته
مينا مسعود فى طفولته
مينا مسعود فى السيارة
مينا مسعود فى السيارة

 

مينا مسعود فى نزهه خاصة
مينا مسعود فى نزهه خاصة

 

مينا مسعود مع أصدقاءه
مينا مسعود مع أصدقاءه

 

مينا مسعود مع الكلب
مينا مسعود مع الكلب

 

مينا مسعود مع بطلة فيلم علاء الدين
مينا مسعود مع بطلة فيلم علاء الدين
مينا مسعود وسط أسرته
مينا مسعود وسط أسرته

 


مينا مسعود

علاء الدين

فيلم علاء الدين

مهرجان الجونه

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