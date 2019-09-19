بعد دعوة نتنياهو له.. بينى جانتس يضع شرطا لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية

كتب : أحمد جمعة

وضع زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلى بينى جانتس اليوم، الخميس، شرطاً لتشكيل حكومة وحدة واسعة، وذلك بعد الدعوة التى وجهها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو له.

وقال جانتس فى تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية "من المناسب أن نضع جميعنا مصلحة الناس قبل أى اعتبار آخر، بعد حملة انتخابية ثانية فرضت على مواطنى إسرائيل، ذهب الجمهور إلى صناديق الاقتراع، واتخذوا قرارًا واضحًا".

وأشار إلى أن حزب أزرق أبيض برئاسته فاز فى الانتخابات وهو الحزب الأكبر، معربا عن نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تحت قيادته، مضيفا "بدأ سير قطار الحكومة ونحن لن نستسلم لأى املاءات ".

ودعا زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس كتلة "ازرق ابيض"، بينى جانتس، اليوم الخميس، إلى عقد لقاء بينهما من أجل بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.