بعد حادث محور صفط اللبن.. تعرف على إجراءات الوقاية أثناء القيادة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث المرورية أثناء القيادة على الطرق لعل أبرزها حادث سقوط ميكروباص من اعلى محور صفط اللبن، نظرا لعدم وجود الدراية الكاملة لدى سائقى السيارات على المحاور بإجراءات السلامة وكيفية السير بشكل جيد على الطرق وهناك خظوات يؤدى اتباعها لمنع الوقوع فى الحوادث التى يقع خلالها ضحايا ومصابين ومن تلك الخطوات:

-تجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، لأن السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة فى حالة الدوران والتى تؤدى إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب وتزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدى إلى زيادة قوة الاصطدام

-انظر بعناية فى الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل فى تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون فى مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامى فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتى قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

-لا تندفع مسرعاً فى تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر وهذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

-أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة فى اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

-توقع التغييرات المفاجئة فى السير لأنه فى حالة السير فى الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالى والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة.

-تعرف على المنطقة غير المرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه فى المرآة هذه فى غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

-خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين واتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التى ليس لها مرونة فى السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) فى حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك.

-خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة وراعى اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية، فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق.

-لا تقترب بشدة من السيارة التى أمامك وأترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التى أمامك عند سيرك وعند توقفك فى الطرق السريعة هذه يمكن أن تجنبك تلف الصدام تذكر أن تترك مسافة أكبر فى حالة زيادة سرعتك أو فى حالة أن الطريق زلقة وفى حالة التوقف على منحدر خلف سيارة ذات ناقل سرعة يدوى ترك مسافة أكبر تجنبك اصطدام السيارة بك فى حالة انزلاقها للخلف.

-دائماُ اجعل السيارة فى حالة تشغيل سليم ولا تتأخر عن أجراء الصيانة الوقائية والإصلاحات بسيارتك افحص عمق مداس الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية وأضبط الفرامل وزوايا الاطارات عند الاحتياج لذلك.