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بدء تنفيذ المشروع القومى "صقر 52" لمجابهة الأزمات فى الإسماعيلية.. الأحد المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:53 م
بدء تنفيذ المشروع القومى "صقر 52" لمجابهة الأزمات فى الإسماعيلية.. الأحد المقبل جانب من لقاء مناقشة سيناريو المشروع القومى لمجابهة الأزمات
الإسماعيلية – جمال حراجى

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ناقش المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية سيناريو المشروع القومى لمجابهة الأزمات والكوارث وما تم اتخاذه من إجراءات وإستعدادات لتنفيذ المشروع المقرر تنفيذه خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر سبتمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر من ممثلى القوات المسلحة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لتنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المرحلة الأولى "صقر 52".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده السكرتير العام بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات والقيادات الأمنية وقوات الدفاع الشعبى وممثلى كافة الجهات المعنية.

وأشار الزغبى فى بيان للمحفظة اليوم، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة الإسماعيلية لمواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أشكالها والوقوف على مدى استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع أى شكل من أشكال الطوارئ والأزمات والوقوف على أية ملاحظات والعمل على تلافيها.

وخلال الاجتماع استعرض المقدم محمد سميرالمستشار العسكرى للمحافظة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتنفيذ التدريب والبيان العملى المشترك والتعامل مع المواقف المختلفة.

وطالب السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع بحتمية رفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية لتنفيذ سيناريو ادارة الأزمة بالمستوى المطلوب للتعامل مع أية ظروف طارئة ومجابهة الأزمات والطوارئ.


صقر 52

مجابهة الازمات

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيلية

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