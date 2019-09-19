بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء والذى يعقده بمحافظة بورسعيد و يعقبها جولة تققدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ويتابع رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل، والاستعدادات الجارية بالعام الدراسى الجديد بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن رئيس الوزراء تفقد صباح اليوم الخميس ، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، استعدادا للافتتاح، حيث يتم حاليا تشغيله تجريبيا، بعد أن انتهى الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه.