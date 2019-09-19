بالإسماء.. تعرف على حركة تنقلات ضباط المرور بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

أجرى اللواء طار ق عجيز مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حركة تنقلات داخلية لبعض رؤساء وحدات المرور بالمحافظة.

وشملت الحركة نقل الرائد سعيد عبدالحليم من مرور القناطر إلى مرور قليوب، والنقيب هانى حجازى من مرور قليوب إلى مرور القناطر الخيرية، والرائد صلاح حافظ من مرور الخانكة إلى شبين القناطر، والنقيب على النواوى من مرور شبين القناطر الى وحدة مرور الخانكة.

وضمت الحركة الابقاء على المقدم محمد سعد رئيس وحدة مرور بنها، والرائد محمد النوتى رئيس وحدة مرور عرب العلقات، والرائد صالح ابو غزالة رئيس وحدة مرور العبور، والنقيب أحمد على رئيس مرور طوخ، والرائد روبير رضا رئيس مرور شبرا الخيمة.