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انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:17 م
انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر رؤية مصر 2030

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فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطبيق البرامج المجتمعية التى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين عبر مجتمعات خضراء تتوافق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، تنطلق يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجارى ، فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

ومن المقررأن يتم تنظيم الملتقى تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد العالمى للنمو الأخضر،  بهدف نشر الوعى بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى شتى المجالات كأحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دفع الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل صحى وعادل للأجيال القادمة.

ويستهدف الملتقى، حسب بيان الصحفى الجمع بين كافة الأطراف المعنية فى منصة واحدة لمناقشة عدد أهم الموضوعات الملحة مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ومفهوم الاقتصاد الدائرى وسبل التحول إليه، بالإضافة إلى محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو فى القطاعات المختلفة، وكيفية تحسين كفاءة الموارد الصناعية وزيادة القدرة التنافسية وآليات التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائى.

كما يتناول الملتقى فى جلساته دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء للتحول نحو مجتمع رقمى، و مستقبل المدن الخضراء و الذكية فى مصر وإمكانية تخضير المناطق الحضرية فى المدن القديمة، وأيضًا يستعرض نظرة عامة على آليات التمويل الأخضر فى السوق المصرية، ودور الطاقة المتجددة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

 

ومن المقرر أن يشارك فى الملتقى نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين فى هذا الشأن، من بينهم، الدكتور حسين أباظة ، كبير مستشارى وزارة البيئة، والدكتور أحمد جابر ، رئيس شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، والمهندس شريف عبدالفتاح ، نائب رئيس شنايدر الكتريك مصر، والمهندس عماد غالى ،  رئيس شركة سيمنس مصر، والدكتور صلاح الحجار ، رئيس مجلس مصر للبناء الأخضر، والمهندس خالد غريب ، المدير العام لشركة جيوسايكل، والمهندس أحمد سليم ، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، والدكتور أحمد حسن ، رئيس مجلس إدارة شركة ماريوت هيلز، والمهندسة غادة درويش عضو مجلس إدارة شركة إنارة للطاقة.

كما يشارك  فى الملتقى، كل من سينا حبوس ، مستشاررئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة ،  والدكتور محسن عادل ،  الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد اللبدى  ،المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور هشام عيسى ، مؤسس مشارك بشركة دى كاربون وخبير فى علوم البيئة والتغير المناخى، وتامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية التجارى وفا بنك ايجيبت، والدكتور توفيق عبدالوهاب، مسؤل قطاع التمويل متناهى الصغر، بنك القاهرة ، بالإضافة إلى آناكيارا سكاندون ، مدير مشروعات بمكتب الامم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، والدكتور أحمد حزين  ،مدير إدارة شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، والدكتور حاتم الجمل ، رئيس مجلس إدارة شركة إمباور لتدوير المخلفات، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات ، و روث إيربيك، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

كما يضم الملتقى فى جلساته كل من الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة و الدكتورة هند فروح  ،مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة "Egypt-PV" وأستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور على أبو سنة،  المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والدكتور محمد بيومى، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتور ماجد كرم الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة.

ويذكر أن شركة سى اس ار ارابيا، هى منظم الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهى شركة متخصصة فى نشر الوعى بين الشركات ومؤسسات الدولة حول أهمية القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال أعمالها، بالإضافة الى دعم مفهوم مواطنة الشركات عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بذلك، بالإضافة إلى خلق آلية تنسيقية لمتابعة خطط الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقيادة العمل التنموى وامتلاك آليات تنفيذية لتحقيقه فى مصر والوطن العربى.

 

 

 


وزاره البيئه

الاقتصاد الاخضر

التنميه المستدامه

اليوم السابع بلس

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